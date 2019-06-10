Токаев о транзите власти: «Давайте покончим с этим словом»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что он не является транзитным пассажиром или попутчиком. Как подчеркнул он в понедельник на пресс-конференции в Акорде, нужно покончить со словом «транзит», так как выборы состоялись, и он является «полнокровным» главой государства.

«Я против слова транзит. Поэтому, когда я давал интервью российским СМИ, я немножко потроллил транзит по-казахски», - заявил Токаев, отвечая на вопрос, что он почувствовал, когда узнали, что Нурсултан Назарбаев выбрал преемника, и можно ли считать, что на проведении выборов транзит власти завершен.

«Что такое транзит? Это значит, что я транзитный пассажир что ли или попутчик? Нет. Я считаю себя полнокровным президентом Республики Казахстан. Я не попутчик. Не собираюсь менять ни поезд, ни самолет, не пересаживаться на какое-то другое движущее средство. Поэтому транзит – давайте покончим с этим словом. Выборы состоялись, президент избран», - подчеркну Токаев.

Вместе с тем он выразил удовлетворение итогами выборов, которые по его мнению «были справедливыми, открытыми», и сказал, что его победа «произошла естественным образом».

«В выборах участвовало семь кандидатов, и были созданы равные условия. С моей стороны как президента Республики Казахстан были предприняты все возможные меры с тем, чтобы данные выборы прошли справедливо, открыто, честно. Я благодарю всех казахстанцев, которые приняли участие в выборах и, конечно же, тех кто, поддержал меня своими голосами. Это мандат доверия, который я должен оправдать в ближайшие пять лет», - сказал Токаев.

При этом он считает, что никто никого не заставлял голосовать, казахстанцы сами сделали свой выбор.

«Сами выборы показали, что граждане Казахстана относятся к своим гражданским обязанностям неравнодушно. Была очень большая явка на выборы, никто никого не понуждал, это произошло естественным образом. Поэтому есть все основания выразить удовлетворение итогами выборов», - сказал глава государства.

«Слово «победа» я не воспринимаю, поскольку «победа» слово, которое больше относится к военному конфликту, а здесь больше выяснение отношения ко мне избирателей», - добавил он.

Также Токаев высказал мнение о бойкотировании выборов, которое, по сути, не состоялось.

«Я не люблю бойкоты нигде вообще. Будь в выборах или других сферах. Бойкот провалился, не было его на этих выборах, так как явка была очень высока, и в этом отношении я позитивно оцениваю результаты выборов», - заключил он.