Детально изучить ситуацию по проекту LRT поручил акиму столицы Токаев

«Поручил акиму Нур-Султана А.Кульгинову активизировать работу по социально-экономическому обустройству столицы. Следует более предметно изучить ситуацию вокруг строительства LRT», - написал Токаев в Twitter.

16 апреля занимавший на тот момент пост акима столицы Бахыт Султанов, объясняя причины снижения темпов строительства, сообщил о приостановке реализации проекта ЛРТ. Он отметил, что совместно с правительством и Нацбанком этот вопрос сейчас решается. В этот же день в акимате заявили, в настоящее время идет согласование следующих траншей финансирования Китаем. Пояснялось, что проект финансируется за счет займа Государственный Банка развития Китая, и на сегодня часть работ по строительству уже завершена и профинансирована. Вместе с тем в целях снижения нагрузки на проект и смягчения условий финансирования акимат совместно с правительством рассматривают варианты дальнейшей реализации проекта за счет внутренних источников.

Позже первый заместитель премьер-министра – министр финансов Алихан Смаилов сообщил, что проект строительства легкорельсового транспорта в столице все же будет реализован. По его словам, сейчас возникли сложности по линии государственного банка Китая, поэтому ведутся переговоры по рефинансированию займа из других источников.