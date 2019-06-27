Движение поездов через Арысь возобновлено

Алия Иксанова, Vласть Железнодорожное движение через город Арысь, приостановленное после ЧП на арсенале воинской части, возобновлено, сообщил в четверг директор департамента по сервису и работе с клиентами АО «Пассажирские перевозки» Алибек Султанов.

«На протяжении трех дней проводилась большая работа, потому что станция Арысь является узловой, связывающей направления Туркестан и Шымкент. Движения там не было, поэтому были приняты все необходимые меры для перевозки пассажиров. На сегодняшний день движение открыто. Сейчас «Пассажирские перевозки» принимают все меры для восстановления движения по графику», - сказал Султанов на брифинге.

Он отметил, что движение возобновлено на участках Сарыагаш-Арысь, Шымкент-Арысь и Арысь-Туркестан.

Ранее сообщалось, что в целях обеспечения безопасности пассажиров на участке Шымкент – Арысь – Тимур остановлено 20 пассажирских поездов на 7 крупных станциях: Шымкент, Туркестан, Тюлькубас, Тараз, Шу, Шиели и Кызылорда. Вчера в Минобороны отмечали, что железнодорожное сообщение может быть возобновлено в течение двух дней.