Движение поездов через Арысь возобновлено

Проводится работа по восстановлению графика движения
Алия Иксанова, Vласть
Железнодорожное движение через город Арысь, приостановленное после ЧП на арсенале воинской части, возобновлено, сообщил в четверг директор департамента по сервису и работе с клиентами АО «Пассажирские перевозки» Алибек Султанов.
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