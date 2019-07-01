Глава государства указал на необходимость качественной перезагрузки работы партии
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Токаев дал поручения Байбеку по дальнейшей работе партии Nur Otan

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял первого заместителя председателя партии Nur Otan Бауыржана Байбека.

Как сообщает Акорда, глава государства указал на необходимость качественной перезагрузки работы партии путем усиления взаимодействия с правительством, мажилисом, маслихатами, укрепления первичных партийных организаций, а также акцентировал внимание на обеспечении партийного и общественного контроля над реализацией предвыборных обещаний.

«Задача партии – обеспечить общественный контроль и реализацию предвыборных обещаний. Все наказы, полученные от населения, необходимо взять на строгий контроль и обеспечить их четкое выполнение. Важно своевременно и эффективно доводить до населения суть проводимых в стране реформ», - сказал Токаев.

Кроме этого, президент дал ряд поручений по активизации работы партии в Национальном совете общественного доверия и выдвижению через партийные механизмы молодых управленцев в президентский кадровый резерв.

Напомним, что Бауыржан Байбек был назначен первым зампредом партии в субботу.

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