Токаев дал поручения Байбеку по дальнейшей работе партии Nur Otan

Как сообщает Акорда, глава государства указал на необходимость качественной перезагрузки работы партии путем усиления взаимодействия с правительством, мажилисом, маслихатами, укрепления первичных партийных организаций, а также акцентировал внимание на обеспечении партийного и общественного контроля над реализацией предвыборных обещаний.

«Задача партии – обеспечить общественный контроль и реализацию предвыборных обещаний. Все наказы, полученные от населения, необходимо взять на строгий контроль и обеспечить их четкое выполнение. Важно своевременно и эффективно доводить до населения суть проводимых в стране реформ», - сказал Токаев.

Кроме этого, президент дал ряд поручений по активизации работы партии в Национальном совете общественного доверия и выдвижению через партийные механизмы молодых управленцев в президентский кадровый резерв.

Напомним, что Бауыржан Байбек был назначен первым зампредом партии в субботу.