Токаев подтвердил готовность Казахстана продлить соглашение ОПЕК+ до конца года

Глава государства провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии
Состоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева с королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, сообщила Акорда.
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