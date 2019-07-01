Токаев подтвердил готовность Казахстана продлить соглашение ОПЕК+ до конца года

«В ходе разговора главы государств выразили готовность к дальнейшему развитию разнопланового двустороннего сотрудничества. Касым-Жомарт Токаев сообщил собеседнику о поддержке Казахстаном саудовской инициативы по продлению до конца 2019 года срока действия соглашения ОПЕК+, которое предусматривает сокращение объемов добычи нефти в ключевых странах-производителях углеводородов», - говорится в сообщении.

Стороны также договорились поддерживать практику обмена визитами на высшем и высоком политическом уровне.

Ранее о том, что Казахстан поддерживает продление сделки ОПЕК+ на полгода сообщил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев. Он уверен, что продление сделки не повлияет на планы Казахстана по росту добычи нефти на Кашагане, она будет снижаться за счет других месторождений. Также он сообщил, что Казахстан не планирует просить об изменении квот для страны при продлении сделки ОПЕК+.