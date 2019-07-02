Суд МФЦА станет символом справедливости и объективности, считает Токаев

Основным судебным органом Казахстана, начиная с XV века, был суд биев, который «помогал достигать гармонии и мира через справедливость», и судьи международного финансового центра «Астана» также станут символами справедливости и объективности, заявил во вторник президент Касым-Жомарт Токаев на открытии суда МФЦА и Международного арбитражного центра.

«Создавая суд МФЦА, международный арбитражный центр на принципах английского права, таким образом, мы завершаем создание институциональной структуры МФЦА. Мы также реализуем одну из ключевых инициатив первого президента, и хотелось бы воспользоваться этой возможностью, чтобы отдать должное этой инициативе. Мы помним, что только ввиду его видения мы сегодня видим успешную деятельность МФЦА. Создание МФЦА также является одним из инструментов для нашей страны, для того чтобы попасть в 30-ку самых развитых стран мира», - заявил Токаев.

Он подчеркнул, что власти понимают и принимают, что «данная задача является крайне амбициозной» и потребует стабильного, качественного экономического роста, диверсификации, привлечения и удержания новых инвестиций и новых технологий.

«Однако мы не боимся реформ, - заверил президент. – Поэтому впервые на территории бывшего Советского Союза английское общее право будет успешно применяться в нашей стране в рамках общей системы правосудия. Я уверен и убежден, что формирование суда МФЦА из числа самых уважаемых и авторитетных британский судей также обеспечит конечный успех суда МФЦА», - сказал глава государства.

По его мнению, сегодня суд МФЦА и международный арбитражный центр уже начинают писать свою собственную историю. Они будут вырабатывать элемент доверия на локальном и глобальном уровне.

«Уже пришло время для того, чтобы использовать наши конкурентные преимущества и найти собственную нишу в рамках аналогичных институтов…. Хотелось бы упомянуть важную деталь, что касается нашей судебной системы: начиная уже с XV века, основным судебным органом в Казахстане был суд биев. Бий на нашем языке означает судья. Данный институт помогал нам достигать гармонии, мира, через справедливость и правосудие для всех. Сегодня мы открываем новую главу нашей истории. И судьи суда МФЦА также будут выполнять очень важную роль, и они останутся символами справедливости и объективности», - подчеркнул Токаев.