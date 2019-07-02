В Алматы к обеспечению общественного порядка будут привлекать частные охранные организации

В Алматы полицейские и руководители частных охранных организаций и фирм, осуществляющих деятельность по монтажу, наладке и техническому обслуживанию средств охранной сигнализации, подписали меморандум по взаимодействию, сообщает «Казинформ» .

«На повестке дня рассмотрены два важных вопроса. Первое – взаимодействие органов полиции с субъектами частной охранной деятельности, привлечение частных охранных организаций к профилактике правонарушений и поддержанию общественного порядка. Во-вторых, было рассмотрено обращение президиума ассоциации охранных организации РК к руководителям негосударственных субъектов охранной деятельности», - рассказал начальник отдела по контролю за охранной деятельностью департамента полиции Алматы Нурбол Камаубаев.

По его словам, участники встречи при подписании меморандума пришли к единому решению – взаимодействовать с частными охранными организациями в обеспечении общественного порядка и безопасности в городе.

«Отныне охранники частных охранных организаций будут принимать участие в поддержании правопорядка не только на охраняемых объектах, но и на прилегающей к ним территории», - сказал Камаубаев.

А фирмы, которые занимаются монтажом, наладкой и техобслуживанием охранной сигнализации, будут вести разъяснительную работу среди населения о целесообразности защиты материальных ценностей и личной безопасности.

Напомним, в мае министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаева предлагал расширить полномочия частных охранных структур при охране общественного порядка. В частности, он считает, что им необходимо дать полномочия применять физическую силу и спецсредства.