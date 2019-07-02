Казахстан сохранит свой уровень добычи нефти в рамках продленной сделки ОПЕК+

Страны ОПЕК и не ОПЕК договорились о продлении соглашения о сокращении добычи нефти еще на 9 месяцев, начиная с 1 июля 2019 года. Казахстан сохранит среднюю добычу на уровне, не превышающем 1,86 млн баррелей в сутки, сообщает во вторник пресс-служба министерства энергетики.

Отметим, что министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев сегодня принял участие в работе шестой министерской встречи стран-членов ОПЕК и государств, не входящих в ОПЕК, на которой обсуждали соглашение о добровольном сокращении объёмов добычи стран ОПЕК+.

«В ходе заседания участники обсудили совместные меры, направленные на стабилизацию мирового нефтяного рынка нефти, и договорились продлить снижение совокупных объемов добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки относительно уровня ноября 2018 года путем продления соглашения ОПЕК+ на 9 месяцев, начиная с 1 июля 2019 года. Для Казахстана данное продление означает сохранение средней добычи на уровне, не превышающем 1,86 млн баррелей в сутки», - сообщили в Минэнерго.

Также в рамках мероприятия министрами был согласован текст проекта Хартии о сотрудничестве между странами-членами ОПЕК и государствами, не входящими в ОПЕК, который подлежит внутригосударственному согласованию странами участниками.

«Данный документ позволит институционализировать сотрудничество между странами ОПЕК+», - подчеркнули в ведомстве.

Здесь напомнили, что в декабре 2018 года Казахстан поддержал очередное продление сделки по сокращению объема добычи стран ОПЕК+ на первое полугодие 2019 года, приняв обязательства по сокращению добычи в 1,86 млн баррелей в сутки (снижение на 40 тыс. баррелей в сутки относительно уровня добычи ноября 2018 года).

По итогам шести месяцев текущего года среднесуточная добыча в Казахстане составила 1,79 млн баррелей в сутки, тем самым республика переполнила свои обязательства по сокращению добычи перед ОПЕК+ на 70 тыс. баррелей в сутки. Соглашение ОПЕК+ ощутимо повлияло на рост нефтяных котировок и дало им возможность стабилизироваться в диапазоне $60-70 за баррель.