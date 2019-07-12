Активистка Санавар Закирова объявила голодовку в спецприемнике в столице

Арестованная на пять суток активистка Санавар Закирова объявила голодовку в спецприемнике для административно арестованных в столице, сообщил ее адвокат Бауржан Азанов.

«Она обьявила голодовку с 10 по 15 июля. Уже ровно двое суток ничего не ела, тошнота и головокружение. Поговорили с ней, она чувствует себя не очень хорошо, у нее тахикардия, и в целом состояние здоровья неудовлетворительное. Она в спецприемнике Астаны на Чугунке, арестована на 5 суток», - написал защитник на своей странице в Facebook.

Адвокат заявил, что готовится подавать жалобу на постановление суда об аресте Закировой, поскольку считает, что арестовывать ее на 5 суток «было излишней мерой».

Санавар Закирова была задержана в среду в ходе акции протеста возле Акорды. Вместе с группой протестующих она требовала встречи с президентом Касым-Жомартом Токаевым.