Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 9%

В Национальном банке Казахстана приняли решение сохранить базовую ставку на уровне 9%. Однако здесь не исключают, что в будущем она может быть повышена.

«Национальный Банк Республики Казахстан принял решение о сохранении базовой ставки на уровне 9,00% с сохранением процентного коридора на уровне +/- 1 процентный пункт. Уровень инфляции формируется в соответствии с прогнозами Национального Банка. Инфляционные ожидания сложились на уровне годовой инфляции», - сообщила в понедельник пресс-служба регулятора.

По уточненному прогнозу Нацбанка, инфляция до конца текущего года будет продолжать формироваться в пределах целевого коридора «близко к его верхней границе». При повышении уровня рисков на мировых сырьевых рынках и усилении проинфляционного давления со стороны расширяющегося потребительского спроса «не исключается ужесточение денежно-кредитных условий до конца текущего года».

Вместе с тем, годовая инфляция сохраняется внутри целевого коридора 4-6%, в июне она сложилась на уровне 5,4% при росте потребительских цен за месяц на 0,2%.

«Текущий уровень базовой ставки и денежно-кредитные условия обеспечивают сохранение инфляции на уровне верхней границы целевого коридора 4-6% на прогнозном горизонте. При повышении вероятности реализации ключевых рисков для достижения цели по инфляции Национальный Банк готов рассмотреть вопрос повышения базовой ставки до конца текущего года», - также подчеркнули в пресс-службе Нацбанка, отметив, что очередное решение по базовой ставке будет объявлено 9 сентября 2019 года.