Умер актер Рутгер Хауэр

Голландский актер, кинорежиссер, сценарист и продюссер Рутгер Хауэр умер в возрасте 75 лет. По данным СМИ, он скончался еще 17 июля у себя дома после непродолжительной болезни.

Похороны актера состоялись в среду, 24 июля.

Рутгер Хауэр родился 21 января 1944 года в городе Брёкелен (Нидерланды). Его родители преподавали актерское мастерство и драматургию в одной из школ Амстердама. Сам Рутгер Хауэр окончил актерскую школу в Амстердаме.

Популярность ему принес сериал о странствующем рыцаре «Флорис» (1968), где Хауэр сыграл главную роль. Также известен по таким картинам, как «Бегущий по лезвию» (1982), «Леди-ястреб» (1985), «Попутчик» (1986), «Побег из Собибора» (1987), «Слепая ярость» (1989), «Игра на выживание» (1994) и др. Всего на счету актера порядка 150 кинолент.

В 1981 году за совокупность работ получил главную награду Нидерландского кинофестиваля – «Золотого теленка», в 1987 году Хауэр – «Золотой глобус» за роль заключенного концлагеря Александра Печерского в картине «Побег из Собибора», в апреле 1999 года был удостоен звания «Лучший актер столетия» страны.

В 2000 году снял короткометражную картину «Комната», которая получила приз зрительских симпатий на Парижском кинофестивале как «Лучший короткометражный фильм».