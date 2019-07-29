В Мангистауской области проводится спецоперация по задержанию участников нескольких ОПГ

Комитет национальной безопасности совместно с министерством внутренних дел проводят масштабную спецоперацию по пресечению деятельности нескольких преступных группировок в Мангистауской области. Как сообщили в понедельник в пресс-службе генеральной прокуратуры, члены ОПГ причастны в ряду тяжких и особо-тяжких преступлений, в числе которых покушение на убийство, похищение человека и другие. В этой связи в надзорном органе призвали граждан не паниковать и не вестись на различного рода провокации.

«Сегодня, 29 июля, подразделениями КНБ совместно с МВД начата масштабная спецоперация по пресечению противоправной деятельности участников организованных преступных группировок в Мангистауской области. Члены ОПГ причастны к совершению ряда тяжких и особо тяжких преступлений, в числе которых покушение на убийство, похищение человека, вымогательство денежных средств. При этом группировки вооружены, отличаются сплоченностью и дерзостью», - говорится в заявлении генеральной прокуратуры.

Здесь подчеркивают, что для обеспечения безопасности жизни и здоровья населения к проведению спецоперации привлечены силы и средства подразделений специального назначения органов национальной безопасности и внутренних дел.

«Учитывая возможные провокации в социальных сетях, призываем граждан не реагировать на них и не поддаваться панике, воздержаться от участия в незаконных действиях», - просят в надзорном органе, отмечая, что органами правопорядка «ситуация полностью контролируется», а итоги спецоперации доведут до сведения общественности.