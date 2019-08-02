Певица Кэти Перри выплатит штраф в полмиллиона долларов за плагиат

Американская певица Кэти Перри и ее соавторы выплатят штраф в размере $2,78 млн за плагиат при написании песни Dark Horse, выпущенной в 2013 году. Такое решение вынесло жюри присяжных федерального суда Лос-Анджелеса, сообщает ТАСС .

Деньги будут перечислены рэперам Маркусу Грею (Flame) и Лекрею Муру (Lecrae). Из этой суммы Кэти Перри обязана будет выплатить примерно 20% или $550 тыс., а остальная часть штрафа будет распределена между ее звукозаписывающей компанией Capitol Records, ее продюсерами и соавторами.

Суд признал певицу виновной в нарушении авторских прав при написании песни Dark Horse. Жюри присяжных считает, что Кэти Перри умышленно или неумышленно скопировала ритмический и мелодический рисунок песни Joyful Noise Маркуса Грея и Лекрея Мура, выпущенной пятью годами ранее.

Композиция Dark Horse стала одним из главных «хитов» альбома певицы Prism. В 2015 году она была номинирована на премию Grammy в категории «За лучшее поп-исполнение дуэтом или группой», но уступила победу песне Say Something Кристины Агилеры и дуэта A Great Big World.