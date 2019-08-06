Премьер-министр доложил президенту о ходе работ по восстановлению объектов в городе
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Токаев поручил качественно выполнить все восстановительные работы в Арыси
ФОТО БОРИСА КОПЫЛОВА

Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Аскара Мамина, сообщила Акорда. В ходе встречи он дал ряд поручений, в том числе по восстановлению города Арысь.

Мамин доложил главе государства о ходе восстановительных работ в Арыси и строительстве объектов инфраструктуры в Туркестане, а также о текущих показателях по привлечению иностранных инвестиций, развитии интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и подготовке к Форуму межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который состоится в городе Кокшетау в 2020 году.

«Президент поручил обеспечить эффективную реализацию поручений, данных им в ходе расширенного заседания Правительства, а также своевременное и качественное выполнение всех восстановительных работ в городе Арыси», - сообщается на сайте Акорды.

Также по итогам встречи Токаев дал Мамину ряд конкретных поручений по улучшению социально-экономической ситуации в стране.

Напомним, что ранее планировалось завершить все работы в Арыси до 1 августа. Однако 2 августа стало известно, что работы завершены не на 100%. Сроки восстановительных работ были продлены до 20 августа.

Смотрите также фоторепортаж:

Восстановление Арыси

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