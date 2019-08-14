Апелляция по делу Джакишева назначена на 22 августа

22 августа областной суд Усть-Каменогорска рассмотрит жалобу на постановление суда первой инстанции об отказе в условно-досрочном освобождении экс-главы «Казатомпрома» Мухтара Джакишева. Об этом Vласти сообщил адвокат осужденного Нурлан Бейсекеев.

«Рассмотрение жалобы на постановление суда первой инстанции состоится 22 августа в 15:30 в Усть-Каменогорске. В областном суде», - сообщил Бейсекеев.

Он отметил, что защита будет обжаловать постановление, в котором суд отказал Джакишеву в условно-досрочном освобождении.

Напомним, 24 июля судья городского суда Семея Ермек Шымыров отклонил ходатайство бывшего председателя правления национальной компании «КазАтомПром» Мухтара Джакишева об освобождении условно-досрочно.

Джакишев уже провел в заключении десять лет и два месяца. Он был осужден в общей сложности на 14 лет лишения свободы по обвинению в коррупции.