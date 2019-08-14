Апелляция по делу Джакишева назначена на 22 августа

Адвокаты продолжат добиваться его условно-досрочного освобождения
Тамара Вааль, Vласть22 августа областной суд Усть-Каменогорска рассмотрит жалобу на постановление суда первой инстанции об отказе в условно-досрочном освобождении экс-главы «Казатомпрома» Мухтара Джакишева. Об этом Vласти сообщил адвокат осужденного Нурлан Бейсекеев.
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