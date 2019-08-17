Билаш оштрафован судом и вышел на свободу

Общественный деятель Серикжан Билаш освобожден из-под стражи. Вечером в пятницу суд оштрафовал его и освободил, передает радио Азаттык.

Билаш вышел к своим сторонникам, собравшимся у здания Ауэзовского районного суда Алматы. Он назвал свое освобождение "победой народа".

При этом Билаш не сообщил, пошел ли он на процессуальную сделку и по какой причине суд принял решение о его освобождении из-под стражи.

За два часа до этого его адвокат Айман Умарова, выйдя из здания суда, сообщила, что ее клиенту предложили подписать процессуальное соглашение и признать вину. Она отказалась ставить свою подпись под этим документом.

В пятницу вечером у здания суда, где должны были пройти предварительные слушания по делу Билаша, собралось несколько сотен его сторонников. Они скандировали "свободу Серикжану" и "свободу политзаключенным".

Сам процесс проходил за закрытыми дверями - на заседание не пустили не только сторонников Билаша, но и журналистов.

Серикжан Билаш был задержан в ночь на 10 марта, по данным столичного департамента полиции, «по подозрению в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной и национальной розни».

Ранее, в феврале, Билаш уже привлек внимание властей. Тогда, как сообщало Радио Азаттык, специализированный межрайонный административный суд Алматы оштрафовал Билаша на 100 МРП (1 МРП = 2 525 тенге). Его обвиняли в руководстве незарегистрированным объединением и участии в нем.

Билаш известен деятельностью по защите прав казахов в Синьцзяне, его организация «Атажұрт еріктілері» (известна также как «Атажұрт») в числе первых поднимала вопросы о давлении на этнические меньшинства в Китае и существующих там «лагерях политического перевоспитания».