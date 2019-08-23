Google отключил 210 каналов в YouTube, пытавшихся повлиять на ситуацию в Гонконге

Компания Google отключила 210 каналов в YouTube, «когда обнаружила, что они в скоординированной манере загружали видео, относящиеся к протестам в Гонконге», сообщает РИА Новости .

В заявлении Google отмечается, что эти каналы использовали VPN-сервисы, а выявленная сеть соответствует действиям властей Китая, о которых в понедельник сообщил Twitter: здесь заблокировали около 200 тыс. аккаунтов, с помощью которых китайские власти «сеяли рознь» в Гонконге в связи с массовыми антиправительственными протестами.

Законопроект, который позволил бы экстрадировать жителей Гонконга в Китай для суда, вызвал мощные, порой жестокие уличные протесты и погрузил бывшую британскую колонию в самый большой политический кризис за последние десятилетия. После массовых протестов лидер Гонконга Кэрри Лам заявила, что законопроект нежизнеспособен, признав, что работа правительства над законопроектом была «полным провалом».