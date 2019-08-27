Он был задержан в ноябре прошлого года с 115 тыс. евро
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Экс-замакима Мангистауской области осужден на 10 лет за крупную взятку
ФОТО АЙСУЛУ ТОЙШИБЕКОВОЙ

Экс-замакима Манистауской области Серик Амангалиев осужден на 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии минимальной безопасности. Суд признал его виновным по ч.4 ст. 366, сообщает портал «Лада»».

Приговор бывшему первому заместителю акима области вынесли сегодня.

Адвокат Сауле Кобжанова сообщила, что ожидала другое наказание для своего подзащитного.

«Мы совершенно не удовлетворены решением суда. Можно заметить, что в последнее время превалирует назначение штрафа в виде наказания за взятничество. Тем более что наш подзащитный вину признавал, раскаивался, мы надеялись, что суд назначит наказание, не связанное с лишением свободы. Мы будем обжаловать решение суда», - сказала Кобжанова.

Серик Амангалиев был задержан 3 ноября прошлого года на территории международного аэропорта Актау. При нем были обнаружены и изъяты 115 тыс. евро. Сообщалось, что общая сумма взятки от представителя строительной компании за общее покровительство по инвестиционному проекту в рамках ГЧП составляла 400 тыс. евро. По данному факту было начато досудебное расследование по ч.3 ст.366 УК РК.

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