Экс-замакима Мангистауской области осужден на 10 лет за крупную взятку

Экс-замакима Манистауской области Серик Амангалиев осужден на 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии минимальной безопасности. Суд признал его виновным по ч.4 ст. 366, сообщает портал «Лада» » .

Приговор бывшему первому заместителю акима области вынесли сегодня.

Адвокат Сауле Кобжанова сообщила, что ожидала другое наказание для своего подзащитного.

«Мы совершенно не удовлетворены решением суда. Можно заметить, что в последнее время превалирует назначение штрафа в виде наказания за взятничество. Тем более что наш подзащитный вину признавал, раскаивался, мы надеялись, что суд назначит наказание, не связанное с лишением свободы. Мы будем обжаловать решение суда», - сказала Кобжанова.

Серик Амангалиев был задержан 3 ноября прошлого года на территории международного аэропорта Актау. При нем были обнаружены и изъяты 115 тыс. евро. Сообщалось, что общая сумма взятки от представителя строительной компании за общее покровительство по инвестиционному проекту в рамках ГЧП составляла 400 тыс. евро. По данному факту было начато досудебное расследование по ч.3 ст.366 УК РК.