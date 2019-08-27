Это коснется тех, кто только начинает работать
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Педагогов в Казахстане обяжут подтверждать соответствие квалификации
фото Жанары Каримовой

Алия Иксанова, Vласть

Педагогов в Казахстане, которые только начинают работать, обяжут подтверждать соответствие квалификации, а лицам с психическими и поведенческими расстройствами запретят работать педагогами, сообщил министр образования и науки страны Асхат Аймагамбетов.

«Помимо имеющихся ограничений вводится запрет на занятие педагогической деятельностью лиц с ограниченной дееспособностью, состоящих на наблюдении с психическими и поведенческими расстройствами», - сообщил Аймагамбетов на заседании правительства, представляя проект закона о статусе педагога.

Он отметил, что «повышение статуса педагога предполагает и усиление требований к его деятельности».

«Законопроектом предполагается, что с 1 января 2022 года лица, впервые приступившие к осуществлению профессиональной деятельности в качестве педагога, должны будут подтверждать соответствие квалификации педагога», - также сообщил министр.

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