Казахстан присудил премию мира Юкио Амано и Лассине Зербо

Казахстан присудил Назарбаевскую премию «За мир без ядерного оружия и глобальную безопасность» покойному генеральному директору МАГАТЭ Юкио Амано и исполнительному секретарю Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассине Зербо. Об этом в четверг в ходе церемонии награждения сказал президент Касым-Жомарт Токаев.

«В этом году членами комитета по присуждению премии единогласно принято решение о вручении награды одновременно двум лицам: покойному Юкио Амано, генеральному директору МАГАТЭ и Лассине Зербо, исполнительному секретарю Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Амано внес весомый вклад в укрепление международной безопасности, нераспространения ядерного оружия и мирное использование атомной энергии. Он сыграл ключевую роль в создании банка низкообогащенного урана в Казахстане и содействовал решению ядерной проблемы Ирана. (…) Усилия Зербо позволили практически полностью, если говорить точно на 97%, завершить работу по созданию международной сети мониторинга ДВЗЯИ», - рассказал Токаев.

Кроме того, Зербо принадлежит инициатива создания группы видных деятелей и молодежной группы Организации Договора.

Премию Юкио Амано получил его брат Ману Амано.

Юкия Амано скончался в июле этого года в возрасте 72 лет. Он начал работу в МАГАТЭ в 2005 году в должности председателя совета управляющих организации. 10 декабря 2005 года получил Нобелевскую премию мира, которой была удостоена эта организация. 2 июля 2009 года на специальной сессии совета управляющих МАГАТЭ был избран генеральным директором агентства, вступил в эту должность в ноябре 2009 года. В марте 2013 года был переизбран на второй четырехлетний срок, на третий – в марте 2017 года. Амано специализировался на теме разоружения и нераспространения ядерного оружия. Он содействовал переговорам Ирана с «шестеркой» международных посредников, в ходе которых в 2015 году был согласован Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. Кроме этого, под его руководством МАГАТЭ занималось ликвидацией последствий аварии на японской АЭС «Фукусима».

Премия учреждена в октябре 2016 года и присуждается один раз в два года (каждый нечетный год). Ее целью является признание заслуг политических и общественных лидеров и организаций в стремлении к достижению безъядерного мира и разрешению мировых конфликтов. Первым лауреатом премии в 2016 году стал Король Иордании Абдалла II за поддержку создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения, и приеме более 1,5 млн сирийских беженцев.

Церемония присуждения премии приурочена к международному дню действий против ядерных испытаний и дню закрытия Семипалатинского ядерного полигона.