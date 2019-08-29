Отказавшимся от ядерного оружия странам должна быть гарантирована безопасность – Назарбаев

Он уверен, что важно выйти на переговоры по выработке всеобщего договора о сокращении ядерных вооружений
Алия Иксанова, Vласть
Ядерные державы должны предоставить гарантии безопасности государствам, добровольно отказавшимся от ядерного оружия, заявил в четверг первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
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