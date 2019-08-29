Отказавшимся от ядерного оружия странам должна быть гарантирована безопасность – Назарбаев

Ядерные державы должны предоставить гарантии безопасности государствам, добровольно отказавшимся от ядерного оружия, заявил в четверг первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«Гарантии безопасности должны быть предоставлены государствам, добровольно отказавшимся от ядерного оружия, а также имеющим безъядерный статус», - сказал Назарбаев в ходе торжественной церемонии вручения учрежденной им премии «За мир без ядерного оружия и глобальную безопасность».

По его мнению, без этой меры наивно ждать прекращения попыток обрести ядерное оружие.

«Необходимо пересмотреть архаичную концепцию стратегической стабильности на основе ядерного оружия, следует выстроить новую систему контроля над ядерным вооружением, в итоге важно выйти на переговоры по выработке всеобщего договора о сокращении ядерных вооружений», - заявил Назарбаев.

Он предложил «государствам, на территории которых расположены испытательные полигоны, ликвидировать инфраструктуру этих полигонов».

«У Казахстана есть опыт, он есть у РФ и США, готовы им поделиться», - сказал первый президент Казахстана.