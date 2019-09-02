Токаев поручил до конца 2020 года реорганизовать работу комитета административной полиции

Одной из самых актуальных задач на сегодняшний день остается полноценная реформа правоохранительной системы, заявил, выступая с посланием народу Казахстана глава государства Касым-Жомарт Токаев. В этой связи он дал ряд поручений.

«Образ полиции как силового инструмента государства будет поступенно уходить в прошлое. Она станет органом по оказанию услуг гражданам для обеспечения их безопасности. На первом этапе необходимо до конца 2020 года реорганизовать работу комитета административной полиции. Сделать это качественно и без компанейщины», - поручил Токаев.

Он отметил, что «эффективность работы полицейских зависит от престижа самой полицейской службы».

Президент сообщил, что в течение трех следующих лет на реформу МВД будет направлено 173 млрд тенге.

«Эти средства пойдут на повышение заработной платы, аренду жилья, создание современных фронт-офисов. Особое внимание будет уделено вопросам защиты граждан от природных явлений и техногенных аварий, которые, к сожалению, стали частым явлением не только в нашей стране, но и во всем мире. В этой сфере должны работать профессиональные кадры», - сказал Токаев.

В этой связи он поручил правительству повысить оклады сотрудников гражданской защиты в рамках средств, выделяемых на реформу МВД. На эти цели будет направлено порядка 40 млрд тенге.

Кроме этого, Токаев заявил, что «перед нами стоит задача формирования боеспособной армии на основе новой концепции».

«События в Арыси показали, что в вооруженных силах накопились серьезные проблемы. Нужно, наконец, упорядочить все военные расходы, укрепить финансовую и общую дисциплину в армии. В то же время следует повышать престиж военной службы, материальное оснащение вооруженных сил. Наша армия должна быть готова к отражению угроз безопасности страны в новых геополитических реалиях» - считает президент.