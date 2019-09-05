Казахстан должен стать одним из лидеров по продаже готовых нефтепродуктов, считает Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая в Атырау на торжественном собрании по случаю 120-летия нефтегазовой отрасли, заявил, что Казахстан должен стать одним из лидеров по продаже готовых нефтепродуктов, сообщает Акорда.

В своем выступлении Токаев обозначил ряд приоритетных задач, которые предстоит решать нефтяникам.

«Согласно стратегическому плану развития отрасли, к 2025 году добыча нефти должна превысить 100 млн. тонн в год, а газа – 77 млрд. кубометров в год. С этой целью разрабатывается программа масштабной геологической разведки на 2021-2025 годы. По оценкам экспертов, потенциальный ресурс Центрального и Северного Казахстана составляет порядка 18 млрд. тонн условного топлива при общем ресурсном потенциале Казахстана в 75 млрд. тонн», - отметил глава государства.

Он считает, что Казахстан должен стать одним из лидеров по продаже готовых нефтепродуктов, и это, по его словам, одна из ключевых задач правительства на предстоящие годы. При этом президент указал на необходимость внедрения инноваций, повышения экологичности процесса добычи и дальнейшей переработки сырья.

«К 2025 году предполагается обеспечить ежегодный устойчивый рост ВВП на уровне 5% и выше, это было сказано в ходе моего Послания народу Казахстана. В достижении этих целей большую роль будет играть нефтегазовый сектор страны», - заключил Токаев.