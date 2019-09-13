Франция намерена заблокировать разработку в Европе криптовалюты Facebook

Франция намерена заблокировать разработку в Европе криптовалюты Libra компании Facebook. Министр финансов страны Брюно Ле Мэр заявил, что она несет в себе риски для финансовой системы и может использоваться для незаконных операций, пишет Русская служба ВВС .

«Все опасения по поводу Libra серьезны. Поэтому хочу сказать с достаточной ясностью: в этих условиях мы не можем позволить разработку Libra на территории Европы», - заявил он.

По его словам, «Libra представляет системный риск, когда у вас есть два миллиарда пользователей».

«Любые проблемы в обороте этой валюты, в управлении ее резервами могут привести к значительным финансовым сбоям. Приватизация денег несет в себе риски злоупотребления доминирующим положением, риски для суверенитета, для покупателей и компаний», - утверждает французский министр.

При этом он не поясняет, как именно Франция намерена не допустить Libra в Евросоюз. Однако французский министр сообщил, что обсуждает с руководством Европейского ЦБ возможность создания «публичной цифровой валюты» под эгидой международных финансовых институтов.

Напомним, в июле Facebook официально объявила о планах создать в 2020 году собственную криптовалюту Libra. Она будет обеспечена реальными валютами: долларом, евро и другими. Ее потенциальная клиентская база по всему миру оценивается в 1,7 млрд человек. Обслуживать криптовалюту будет специально созданная структура Libra Association, в которую вошли платежные системы Visa и Mastercard, а также PayPal, Ebay, Spotify, Uber, Lyft, а контроль над ней будет передан швейцарской некоммерческой организации.