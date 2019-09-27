Саудовская Аравия вводит туристические визы

Ультраконсервативное мусульманское королевство, относительно закрытое на протяжении десятилетий, в последние годы ослабило строгие социальные нормы, такие как разделение мужчин и женщин в общественных местах и ​​требование к женщинам носить всеохватывающие черные одежды или абайи. Шеф туризма Ахмед аль-Хатиб сообщил агентству Reuters, что абайя не будет обязательной для женщин-туристов, но скромная одежда, в том числе на общественных пляжах. А вот алкоголь по-прежнему запрещен. Как считает Ахмед аль-Хатиб, в Сайдовской Аравии достаточно мест, которыми можно насладиться. Страна Персидского залива, которая граничит с Ираком на севере и Йеменом на юге, может похвастаться обширными участками пустыни, а также зелеными горами, нетронутыми пляжами и историческими местами, включая пять объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. «У нас отличная культура, и многие, многие туристы хотели бы приехать и изучить эту культуру, узнать больше об этом, увидеть и испытать ее», - отмечает аль-Хатиб.

Более подробная информация, в том числе список из этих 49-ти стран, будет опубликован позж, но уже известно, что Китай, Япония, Европа и США – в приоритете.

Как отмечает Reuters, до настоящего времени иностранцы, путешествующие в Саудовскую Аравию, были в основном ограничены местными рабочими и их иждивенцами, деловыми путешественниками и мусульманскими паломниками, которым выдаются специальные визы для посещения Мекки и Медины. Планы по приему значительного количества туристов обсуждались в течение многих лет, но их блокировали консервативные взгляды и бюрократия. Электронная виза для спортивных мероприятий и концертов была введена в декабре прошлого года. А этот шаг является частью амбициозных планов де-факто наследного принца Мухаммеда бен Салмана по развитию новых отраслей промышленности, чтобы отучить крупнейшего в мире экспортера нефти от нефти и открытого общества, в том числе путем введения ранее запрещенных развлечений. Туризм занимает важное место в повестке дня наследного принца, несмотря на нехватку инфраструктуры. По оценкам, для стимулирования роста данной сферы необходимо около $250 млрд риалов ($67 млрд) инвестиций, в том числе 500 тыс. новых гостиничных номеров к 2030 году.