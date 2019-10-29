Минэкологии предлагает использовать ВИЭ в быту

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев на заседании правительства во вторник озвучил предложения ведомства по дальнейшему развитию возобновляемых источников энергии в стране.

«Первое: поддержать разрабатываемые министерством энергетики поправки в национальное законодательство в части размещения малой генерации, а именно использования ВИЭ в быту, что позволит снизить энергоемкость ЖКХ страны», - сказал Мирзагалиев.

Также он сообщил, что в рамках проектного офиса при правительстве министерством прорабатывается вопрос привлечения инвестиций в мусороутилизацию с выработкой электроэнергии. Однако здесь, по словам Мирзагалиева, основным барьером является низкая инвестиционная привлекательность.

«Для решения этой проблемы предлагаем распространить зеленый тариф ВИЭ на производимую от мусороутилизирующих заводов электроэнергию. Эта мера позволит значительно снизить объемы захоронения на полигонах. При внедрении зеленого тарифа, мы сможем утилизировать более 1,5 млн. тонн отходов ежегодно. Полигон, вмещающий 1 млн тонн – это 7,5 гектаров земли или около 15 футбольных полей», - отметил министр.

Кроме этого, сообщил Мирзагалиев, министерство энергетики совместно с Всемирным банком провели работу по оценке потенциала геотермальных источников в Казахстане. Было выявлено, что тепловую энергетику на основе геотермальных источников можно развивать в Алматинской и Туркестанской областях.

«В данной части необходимо провести прединвестиционные исследования, которые помогут привлечь потенциальных инвесторов, как в случае с проектами по ветровой и солнечной энергии. В этой работе министерство экологии, геологии и природных ресурсов готово оказать необходимую поддержку», - сказал министр.