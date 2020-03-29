Расширен список граждан, претендующих на соцвыплаты по потере дохода

Министерством труда и социальной защиты населения расширен перечень граждан, которым будет назначена новая социальная выплата из Государственного фонда социального страхования в связи с потерей доходов в период ЧП, а также упрощены условия ее назначения.

Так, претендовать на выплаты теперь могут граждане, получающие доходы по договорам ГПХ на выполнение работ или оказание услуг, а также не нужно подтверждать факт потери дохода в связи с ЧП. Сокращен срок участия в системе соцстрахования – теперь для назначения соцвыплат достаточно, если социальные отчисления за работника делались хотя бы однажды за последние 12 месяцев. Срок рассмотрения заявки и назначения выплат сокращен с трех до семи дней. Об этом сообщил на брифинге в воскресенье министр информации и общественного развития Даурен Абаев.

«К тем, кому ранее полагалась социальная выплата в 42,5 тыс. тенге в месяц, добавлены новые категории лиц. Это лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ или оказание услуг, за которых налоговыми агентами уплачены обязательные пенсионные взносы, а также работники субъектов крупного бизнеса в населенных пунктах, где введен карантин», - сказал на брифинге министр.

Во-вторых, по его словам, отменена необходимость предоставления документов, подтверждающих факт потери дохода в связи с ЧП.

Ранее заявление на соцвыплаты могли подать работодатели за своих работников, ИП, ЧП и плательщики ЕСП – за себя. При этом работодатели должны были предоставить документы, подтверждающие потерю дохода их работниками в связи с ограничением деятельности в период ЧП, список работников и выписку из приказа о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы работникам. По новым правилам требования предоставления документов, подтверждающих факт потери дохода в связи с ЧП, отменены. Теперь для назначения соцвыплаты работодатели подают заявление с приложением только списка работников, а ИП, ЧП, ГПХ и плательщики ЕСП подают только заявление с указанием личных данных.

Работник также может и сам подать заявление, не дожидаясь, когда это сделает его работодатель.

«При этом все заявители берут на себя ответственность за достоверность факта потери доходов в связи с введением режима ЧП», - уточнил министр. Заявление подается в электронном формате через сервис «Электронное обращение» на веб-портале «Электронного правительства».

В-третьих, отметил Абаев, сокращен срок участия в системе соцстрахования, необходимый для назначения выплаты.

«Ранее для назначения выплаты требовалось делать социальные отчисления не менее 3 месяцев из последних 12 месяцев. Теперь для назначения соцвыплаты достаточно, если за работника делали социальные отчисления хотя бы один раз за последние 12 месяцев, - пояснил он. - Гражданам, претендующим на назначение соцвыплаты из Государственного фонда социального страхования, не надо доказывать наличие социальных отчислений или пенсионных взносов, это автоматически проверит НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

Сокращен срок рассмотрения заявок и назначения соцвыплаты с 7 до 3 рабочих дней.