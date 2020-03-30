Запрет на въезд и выезд начнет действовать с 31 марта
Жамбылскую область закрывают для передвижения
Фото Данияра Мусирова

Тамара Вааль, Vласть

Еще в одном регионе Казахстана вводят ограничительные меры. Как сообщает сайт оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, с 31 марта въезд и выезд в Жамбылскую область будет запрещен, а также вводятся дополнительные внутренние меры защиты.

В частности, с 31 марта 2020 года вводится запрет на въезд и выезд всех видов транспорта и граждан на (из) территорию Жамбылской области и города Тараз, за исключением транзитного автотранспорта, а также автотранспорта с продовольственными товарами. Полностью приостанавливается деятельность крупных торговых центров, а розничные продовольственные рынки будут работать с 10.00 часов до 17.00 часов с обязательным соблюдением санитарно-дезинфекционного режима

В обычном режиме продолжат работу оптовые продовольственные склады и рынки, супермаркеты, продуктовые торговые точки, магазины у дома и аптеки, а вот объекты общественного питания перейдут на доставку.

«Жителям Жамбылской области настоятельно рекомендуется ограничить выход из жилья без крайней необходимости. Передвижение людей необходимо ограничить группами не более трех человек, за исключением членов семьи», - говорится в сообщении.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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