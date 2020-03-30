Алматинские рестораны Ocean Basket и Galito’s накормили врачей и военных, борющихся с коронавирусом

«Наша сеть была вынуждена закрыть несколько ресторанов. Да, рестораторам сейчас непросто, но также отчетливо мы понимаем какую большую и важную борьбу ведут наши врачи, полицейские и солдаты. Благодаря их беспрецедентным усилиям происходит сдерживание распространения вируса, а граждане Казахстана могут и дальше находиться в безопасности. Мы понимаем, что сегодня для таких базовых вещей, как приготовление пищи, у многих борцов с коронавирусом может просто не быть времени. И мы будем счастливы внести свой небольшой вклад в общее дело», - приводятся в сообщении слова Айнур Нурсултановой, коммерческого директора сети «Ocean Basket» и «Galito’s».

Она отметила, что рестораторы составили меню таким образом, чтобы «повысить иммунитет врачей и полицейских». «Мы уверены, что свежая здоровая пища из морепродуктов, свежей рыбы и курицы, которыми так славятся наши бренды, придаст врачам сил и упорства в их нелегком деле», - сказала она.

Сеть ресторанов «Ocean Basket» и «Galito’s» «призывает последовать их примеру и других представителей HoReCa», говорится в сообщении.