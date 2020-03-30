Аэропорт Алматы с 1 апреля перестанет принимать международные рейсы

«Будут приняты меры по перенаправлению маршрутов международных пассажирских авиарейсов, запланированных с 1 апреля 2020 года в Алматы, в другие международные аэропорты городов Республики Казахстан», - говорится в сообщении.

С 22 марта было прервано авиасообщение Алматы с другими городами Казахстана, но аэропорт продолжал принимать международные рейсы, которыми в республику возвращались из-за рубежа казахстанцы. С 16 марта в Казахстане действует чрезвычайное положение, гражданам республике запрещено ее покидать.

Алматы с 19 марта закрыт на карантин, он ужесточен с 28 марта – с этого дня горожанам практически не разрешено покидать свои дома.

В городе зарегистрировано 73 случая коронавируса.