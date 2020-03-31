Въезд в Павлодарскую область запретят с 1 апреля

Накануне, 30 марта, на заседании областного штаба по чрезвычайному положению было принято решение об усилении действующих санитарно-противоэпидемических мероприятий и введении дополнительных мер на территории Павлодарской области, сообщается на сайте акимата региона.

Постановлением заместителя главного государственного санитарного врача региона с 00:00 1 апреля в Павлодарской области будут выставлены 9 блокпостов по всему периметру области; запрещены пассажирские перевозки всеми видами авто- и железнодорожного транспорта из/в приграничные области и между населенными пунктами внутри области; запрещен въезд жителей других областей и граждан других государств, за исключением дипломатических служб, лиц, направляющихся на лечение, транзитного грузового автотранспорта, а также грузового автотранспорта с продовольственными и непродовольственными товарами (со строгим соблюдением дезинфекционного и противоэпидемического режима).

Кроме этого, ограничен выход жителей из квартир и домов после 22:00, кроме выхода в аптеки и продуктовые магазины в радиусе проживания, на работу и случаев обращения за медицинской помощью. Ограничено нахождение граждан в общественных местах, в том числе на набережных, в парках, скверах, дестких и спортивных площадках и т.п., усилен дезинфекционно-противоэпидемический режим в общественном транспорте, местах скопления людей, магазинах, торговых центрах и домах, жилых домах, на остановках.

«Указанные меры направлены для обеспечения безопасности жителей региона. В областном штабе по чрезвычайному положению просят отнестись с пониманием к вводимым противоэпидемическим требованиям, а также призывают к их соблюдению», - говорится в сообщении акимата.