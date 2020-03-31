Малокомплектные отдаленные школы будут работать в обычном режиме в четвертой четверти

Отдаленные малокомплектные сельские школы в четвёртой четверти будут работать в обычном формате, а не онлайн, сообщил во время брифинга во вторник министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

«То, что касается отдаленных сел, там, где находятся малокомплектные школы – по ним мы также приняли решение, это касается только тех, которые находятся очень далеко, там практически нет транспортного сообщения. Там должен быть обеспечен определенный уровень безопасности, в этом случае четвертая четверть будет проводиться в обычном режиме, в обычном формате, - сообщил министр. – Большинство этих школ обучается в одну смену, но даже при этом мы рекомендовали, чтобы детей разделили в две смены. Необходимо, чтобы дети из одного класса в другой не ходили, и были обеспечены дополнительные меры безопасности по сменности учителей». При выполнении этих требований сельские школы смогут работать.

Он также сообщил, что летние каникулы не планируется сокращать в связи с затяжными весенними каникулами и переходом на онлайн-обучение.

«В настоящее время вопрос об этом не стоит, и у нас нет планов сокращать летние каникулы. Дальше, если будут какие-то новые обстоятельства, нам, возможно, придется прийти к этому», - сказал Аймагамбетов.