Токаев назвал казахстанских врачей героями

Вся страна восхищается мужеством казахстанских врачей, которые являются настоящими героями, заявил во вторник в ходе обращения к гражданам президент Касым-Жомарт Токаев.

«Казахстан одним из первых принял необходимые меры. Благодаря введению режима чрезвычайного положения нам удалось предотвратить неконтролируемое распространение вируса. Без этого количество инфицированных могло быть в разы больше», - заявил Токаев, напомнив, что положение в мире в связи с распространением коронавирусной инфекцией остается сложным.

Он напомнил, что в Казахстане усилены карантинные меры не только в столице и в Алматы, но и во всех регионах страны и выразил благодарность гражданам за понимание, спокойствие и выдержку.

«Мы не допустим паники, и в этом граждане должны поддержать государство. Сейчас это важно, как никогда. Сегодня вся страна восхищается мужеством и стойкостью казахстанских врачей и медработников. Они настоящие герои, которые спасают жизни. Мной принято решение о дополнительных мерах поддержки тех, кто находится на передовой борьбы с пандемией. Думаю, сегодня это самое малое, что мы можем сделать для наших медиков», - подчеркнул президент.

По его мнению, отдельной благодарности заслуживают и сотрудники полиции, а также военнослужащие.