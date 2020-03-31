Токаев назвал казахстанских врачей героями

Самое малое, что государство может сделать – это поддержать их деньгами
Тамара Вааль, Vласть
Вся страна восхищается мужеством казахстанских врачей, которые являются настоящими героями, заявил во вторник в ходе обращения к гражданам президент Касым-Жомарт Токаев.
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