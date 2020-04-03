Более 210 тысяч человек подали заявки на соцвыплату от государства

Более 210 тысяч казахстанцев уже обратились за социальной выплатой в размере 42 500 тенге в связи с потерей доходов в период чрезвычайного положения, около трети из них ее уже получили, сообщила вечером в пятницу пресс-служба Минтруда.

«По состоянию на 18 часов 3 апреля за назначением соцвыплаты в связи с потерей дохода обратились в общей сложности 210 834 человека, из которых 177 664 подали заявление через eGov.kz, а 33 170 через сайт 42500.enbek.kz», - говорится в сообщении.

Соцвыплаты уже назначены 67 328 человек, «в том числе в проактивном формате, то есть без обращения граждан (для плательщиков единого совокупного платежа)», говорится в сообщении.

Социальная выплата из госфонда социального страхования в связи с потерей дохода в период ЧП назначается работникам субъектов среднего, малого и микробизнеса, индивидуальным предпринимателям, лицам, занимающиеся частной практикой (нотариус, частный судебный исполнитель, адвокат, профессиональный медиатор), плательщикам ЕСП, лицам, получающим доходы по договорам гражданско-правового характера, работникам субъектов крупного бизнеса в населенных пунктах, где введен карантин.

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