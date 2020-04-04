Ограничены цены на девять социально значимых товаров
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Казахстан установил предельные цены на некоторые товары
Фото Дулата Есназара

Министерство торговли и министерство национальной экономики установили предельные цены на девять социально значимых товаров, сообщила пресс-служба правительства в субботу.

В список вошли хлеб, мука, развесные макароны, рис и гречка, куриные яйца, подсолнечное масло, соль и говядина.

При этом предельные цены установлены для каждого региона отдельно, в Карагандинской области - для отдельных районов и населенных пунктов.

Превышение предпринимателями размера предельно допустимых розничных цен на социально значимые товары повлечет наказание в виде штрафа в размере от 265,1 тыс. тенге до 530,2 тыс. тенге.

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