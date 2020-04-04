Казахстан установил предельные цены на некоторые товары

Ограничены цены на девять социально значимых товаров
Министерство торговли и министерство национальной экономики установили предельные цены на девять социально значимых товаров, сообщила пресс-служба правительства в субботу.
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