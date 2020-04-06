В Актобе коронавирус выявлен у дальнобойщиков, в Шиели - у шести членов одной семьи

В Актобе коронавирусная инфекция выявлена у двух дальнобойщиков из Туркестанской области, сообщило управления здравоохранения региона.

Двое мужчин, 1967 и 1998 годов рождения, обратились за медицинской помощью на блок-посту при въезде в город, уточнило ведомство.

Третья заболевшая в воскресенье - контактная, сообщило управление.

Актобе в понедельник закроют на карантин. В Актюбинской области сейчас 11 зарегистрированных случая коронавируса.

В Кызылординской области шесть новых заболевших - члены одной семьи: 53-летняя женщина и ее дети в возрасте от 5, 7, 22, 28 лет и 31 года. Все они проживают в поселке Шиели, уточнило управление здравоохрарения региона.

В Кызылординской области подтверждено 37 случаев COVID-19 - это третий результат в стране после столицы и Алматы.

В Атырауской области все шестеро новых случаев - контактные. Среди них три женщины в возрасте 18, 51 и 63 лет, а также трое мужчин в возрасте 34, 37 и 60 лет.

В Атырауской области к этому моменту зарегистрировано 29 случаев коронавируса.

В целом в Казахстане за воскресенье выявлено 53 новых случая COVID-19. За три недели эпидемии в стране подтверждено 584 случая коронавируса, 6 человек скончались и 42 выздоровели.