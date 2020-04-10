Токаев предложил странам Тюркского совета разработать план действий по преодолению последствий пандемии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе внеочередного заседания Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), проводившегося в формате видеоконференции и посвященного теме «Консолидация и сотрудничество по недопущению распространения пандемии СОVID-19», предложил странам Тюркского совета разработать совместный план действий преодоления кризиса.

Токаев подчеркнул, что пандемия коронавируса негативно влияет на торгово-экономические связи между странами Тюркского совета.

«В данном документе следует отразить меры по стимулированию взаимной торговли и инвестиций. В этом плане всем будет выгодно, если мы активизируем работу Тюркской торгово-промышленной палаты и Тюркского инвестиционного фонда», - отметил глава государства.

Продолжая тему экономического сотрудничества, Токаев высказал мнение, что после нынешнего кризиса во всем мире будет сформирована совершенно новая экономика.

«Уже в настоящее время экономика стремительно переходит в цифровой формат. Согласно прогнозам экспертов, в 2023 году рынок электронной коммерции в мире возрастет до $2,8 трлн. Готовность к этому станет залогом устойчивого развития и конкурентоспособности в будущем», – убежден президент Казахстана.

Кроме этого, он призвал в программе «Тюркское видение – 2040», которую в настоящее время разрабатывает секретариат Тюркского совета, «обратить особое внимание на медицину» и отметил необходимость модернизации системы общественного здравоохранения.

«Сегодня все развитые страны занимаются поисками вакцины. Я думаю, что и мы можем внести свой вклад в ее разработку. Недавно казахстанский научно-исследовательский институт подготовил диагностический тест по выявлению коронавируса. Мы готовы поделиться нашим опытом», - сказал Токаев.