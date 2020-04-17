Алгоритм работы предприятий во время карантина утвердил столичный оперштаб

Столичный оперативный штаб утвердил алгоритм по режиму работы промышленных и индустриальных предприятий, строительных компаний, крупных строительных магазинов, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, компаний в сфере логистики, складирования и сервиса сельскохозяйственного назначения, автосалонов, магазинов автозапчастей и СТО, продовольственных магазинов, химчисток и прачечных, а также сервисов по ремонту оргтехники. В документе, опубликованном в пятницу на сайте акимата города, прописаны условия, которых предприятия обязаны придерживаться в карантинный период.

Как указывается в документе, возобновление работы строительных объектов, строительных компаний (застройщиков) и предприятий промышленности допускается при обеспечении ряда условий с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

На строительных объектах допускается круглосуточная работа, а для всех остальных – с 8:00 до 18:00 часов. При этом компании должны обеспечить максимальный перевод сотрудников на удаленную работу персонала, а тех, кто задействован на производстве и в офисах, доставлять на работу и обратно домой, снабжать людей средствами индивидуальной защиты, обеспечить дезинфекцию и расстояние между рабочими до двух метров.

Кроме того, на рабочем месте запрещен прием пищи, при этом, не исключается доставка еды в зоны приема пищи и отдыха по графику, «исключающая одновременный прием пищи и скопление работников из разных производственных участков». Необходимо следить и за расстоянием между столами, которое должно быть не менее двух метров.

Что касается работы крупных строительных магазинов, их график работы установлен с 9:00 до 18:00 часов. Владельцам необходимо обеспечить централизованную доставку сотрудников на служебном автотранспорте.

«Необходимо усиление мер безопасности в части исключения возможности проникновения посторонних лиц на объект; допуск на объект с использованием системы обеззараживания (дезинфицирующие тоннели на средних и крупных предприятиях), для исключения 1распространения вируса; проверка работников бесконтактной термометрией и на наличие симптомов респираторных заболеваний, для исключения допуска к работе лиц с симптомами ОРВИ и гриппа, а для лиц с симптомами, не исключающими КВИ обеспечить изоляцию и немедленный вызов скорой помощи», - говорится в документе.

Вместе с тем на каждом объекте должен обязательно располагаться медицинский пункт с изолятором и постоянное присутствие медперсонала, который должен осматривать сотрудников до и после смены.

В документе подчеркивается, что ответственность за здоровье работников, угрозу заражения и распространения коронавирусной инфекции несет собственник организации и руководитель.