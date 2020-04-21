Камалжан Надыров возглавит управление общественного здоровья Алматы

«Решение по руководителю принимается совместно. Было принято решение освободить его от должности по собственному желанию», - прокомментировал он уход Тлеухана Абилдаева с поста руководителя управления общественного здоровья Алматы.

Биртанов сообщил, что на эту должность совместно с администрацией президента принято решение назначить Камалжана Надырова, так как в Алматы ситуация «достаточно критическая».

Вместе с тем он отметил, что и Абилдаевым, и Айзат Молдагасимовой, которая была главным санитарным врачом города, «проведена огромная работа, о которой люди не подозревают».

«Эти люди находились на острие, сдерживали атаку, поскольку много рейсов было, инфекция завезена», - сказал Биртанов.

Также, по его словам, заслуга медиков в том, что в последующем «уровень распространения инфекции в Алматы, в городской среде, достаточно низкий».

Вместе с тем он признал, что средств индивидуальной защиты доя медиков «катастрофически не хватает». Он сообщил, что завтра ожидается борт из Китая с масками и защитной одеждой.

Камалжан Надыров родился в 1983 году в Алматы. Окончил Казахский государственный медицинский университет им. С. Д. Асфендиярова, университет Туран, Высшую школу общественного здравоохранения. В разные годы проходил обучение в США, Сингапуре, Турции и Германии. Работал в Научном центре урологии им. Б. У. Джарбусынова, в структуре министерства здравоохранения – с 2014 года. Занимал должность заместителя директора департамента стандартизации медицинских услуг, возглавлял республиканский диагностический центр — директор филиала «University Medical Center». В 2017-2018 годы был руководителем управления здравоохранения города Астаны, с марта 2018 по март 2019 года – руководителем управления общественного здравоохранения города Астана. С марта 2019 года занимал должность вице-министра здравоохранения РК.