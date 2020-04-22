США приостанавливают выдачу грин-карт на 2 месяца

Как отметил президент Дональд Трамп на брифинге по ситуации с коронавирусом, когда этот срок истечет, решение, продлевать ли его или нет, будет принимать «группа людей», при этом оно будет зависеть от состояния экономики.

«Мы хотим защитить наших американских работников. В будущем мы будем защищать их еще надежнее», - заявил Трамп.

Он подчеркнул, что ограничения касаются только тех категорий мигрантов, которые хотят жить в США постоянно. Людей, приезжающих для временной работы, он не коснется.

Американский президент пообещал подписать соответствующий указ в среду.

В Белом доме также уточнили, что новый временный запрет не коснется так называемых незаменимых сотрудников, включая врачей и медицинский персонал, временных и сезонных рабочих, которые составляют большую часть всех иммигрантов в США, а также близких родственников американских граждан. При этом родственники обладателей грин-карт в ближайшее время не смогут получить вид на жительство в Соединенных Штатах.

В системе здравоохранения США работает 17% иммигрантов, включая 24% всех медсестер и ассистентов. 28% врачей, включая хирургов, также являются гражданами иностранных государств.