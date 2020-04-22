Мажилис одобрил снижение количества членов политических партий, необходимых для регистрации

В среду в ходе пленарного заседания мажилис одобрил поправки в законодательство «О выборах в Республике Казахстан» и «О политических партиях», которыми вводится обязательная 30-процентная квота для женщин и молодежи в партийном списке, а также сокращается количество членов с 40 тыс. до 20 тыс., необходимых для регистрации политической партии.

«Проектом закона «О внесении изменения и дополнений в закон «О политических партиях» предлагается снизить требования регистрации для создания политических партий с 40 тыс. до 20 тыс. человек. Это предложение облегчает порядок создания политических партий, а также положительно скажется на процесс появления новых политических партий, которые будут активно участвовать в процесс разработки и принятия государственных решений», - сказал депутатам министр юстиции Марат Бекетаев.

Кроме того, документом предусмотрена поправка о введении в избирательные партийные списки квоты для женщин и молодежи в размере не менее 30%.

«На сегодняшний день большинство государств мира принимают необходимые меры для гарантирования равного доступа женщин и молодежи к избирательному процессу. Партийные гендерные квоты применяются в европейских странах, и такие положения широко распространены в Германии, Норвегии, Франции и Бельгии и закреплены на уровне закона о выборах. В этой связи предлагаемые в рамках международного опыта новые нормы позволят активно вовлечь женщин в общественно-политические процессы страны. Вместе с тем, как отметил глава государства, мы должны способствовать приходу молодежи в парламент и местные представительные органы. Законодательные поправки в этой части дадут возможность активно вовлечь в политику молодежь, способную решать общественно-социальные проблемы», - также добавил глава Минюста.