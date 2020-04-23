Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в США

«Это гарантирует, что безработные американцы из всех слоев общества будут первыми в очереди на вакансии по мере того, как наша экономика будет расти», - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter Белого дома.

Отмечается, что эта мера также поможет США сберечь медицинские ресурсы.

Приостановка иммиграции позволит защитить американцев, которые потеряли рабочие места из-за кризиса. Исключения будут сделаны для медицинских и других работников, чья помощь необходима для борьбы со вспышкой коронавируса, для супругов и несовершеннолетних детей американских граждан, а также для «некоторых других иностранцев». По истечении 60 дней администрация президента США продолжит следить за рынком труда, чтобы при необходимости изменить или дополнить указ, добавили в Белом доме.

О своем намерении приостановить поток иммигрантов в страну Трамп сообщил 21 апреля. Как писала The New York Times, речь идет о приостановке выдачи грин-карт, которые дают право проживать и работать в США, не являясь их гражданином. Их будут выдавать только детям и супругам американцев. CNN же со ссылкой на источники сообщал, что власти могут продлить запрет на выдачу рабочих виз на120 дней, чтобы сгладить ситуацию с безработицей.

