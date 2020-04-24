Лидеры стран ЕС одобрили план поддержки европейской экономики на 540 млрд евро

Переговоры, судя по всему, были непростые, так как пресс-конференция по ее итогам состоялась почти на 5 часов позже запланированного времени. Единый фонд восстановления экономики ЕС участники саммита согласовали только в общих чертах, решение же о том, кто и сколько будет вносить, оставили на потом, подготовкой конкретных предложений займется Еврокомиссия.

По итогам заседания глава Европейского совета Шарль Мишель заявил на пресс-конференции, что на саммите также договорились в преддверии отпускного сезона «координировать настолько плотно, насколько возможно» изменения в ограничительных мерах, введенных в связи с пандемией коронавируса. Уже 6 мая по видеосвязи пройдет саммит ЕС – Западные Балканы, сообщил он.

В свою очередь председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечает, что страны ЕС ждет беспрецедентный экономический кризис, и каждая страна уже выделяет средства из бюджета для поддержки экономики.

«Мы должны прежде всего справиться с разрушительными последствиями кризиса, а затем уже приступить к восстановлению экономики»,- добавила она.

Как сообщалось ранее, план состоит из трех частей. 100 млрд евро будет направлено на помощь людям, так как многие страны ЕС компенсируют гражданам значительную часть потерянного из-за карантина дохода. Вторая часть – 200 млрд евро – рассчитана для бизнеса. Распределяться эти деньги будут в виде гарантий Европейского инвестиционного банка по кредитам малому и среднему бизнесу, который уже получил доступ к 40 млрд на краткосрочное рефинансирование долгов. Фактически на эту сумму общеевропейский банк развития берет на себя до 80% рисков коммерческих банков, кредитующих бизнес. И третья часть – 240 млрд евро странам. Это льготные кредиты государствам, похожие на те, что получали Греция и другие страны в кризис 10-летней давности. Они будут выделены из созданного тогда стабфонда ESM. При этом властям на местах дадут полную свободу распоряжаться деньгами, но только в том случае, если размер кредита не превысит 2% их ВВП, а деньги пойдут исключительно на борьбу собственно с вирусом, а не его экономическими последствиями.

В целом пандемия коронавируса обойдется Евросоюзу в триллионы евро.

«Мировая экономика входит в рецессию, и европейская вместе с ней – однако в более глубокую. Странам еврозоны придется увеличить расходы на беспрецедентную сумму: триллион, полтора триллиона евро», - заявлял вице-президент Европейского центробанка Луис де Гиндос, отмечая, что ущерб будет зависеть от продолжительности карантина – каждый месяц экономика сокращается на 2-3%.

Вместе с тем глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что на поддержку экономики Европы выделено в сумме уже 3,3 трлн евро. Деньги предоставили страны Евросоюза (ЕС) и европейские институты, в числе которых ЕК, европейский Центробанк и Европейский инвестиционный банк.

Международный валютный фонд прогнозирует, что мировая экономика в этом году погрузится в рецессию, сократившись на 3%, и даже если она резко восстановится в 2021 году, мир недосчитается порядка $9 трлн из-за коронавируса. Обвал в Евросоюзе (-7%) будет более существенным, чем в США (-6%) и Японии (-5%).