В Алматы скончался девятый пациент с коронавирусом

В Алматы зарегистрировано девятый случай смерти пациента, у которого подтвержден коронавирус, сообщил оперативный штаб Казахстана.

По его данным, пациентке было 97 лет. Акимат города уточнил, что коронавирус у нее был подтвержден накануне, ее состояние оценивалось как крайне тяжелое.

"Смерть наступила от основных заболеваний, такие как "Острое нарушение мозгового кровообращения, левосторонняя гемиплегия, ХИБС, ишемическая кардиомиопатия, желудочковая экстрасистолия, дизартрия, острая дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность, левосторонняя пневмония", - говорится в сообщении.

"Несмотря на проводимую терапию, ухудшилось состояние и нарастали симптомы полиорганной недостаточности, в 08:05 произошла остановка дыхания и сердечной деятельности. Реанимационные мероприятия, проводимые в течение 30 минут не помогли. В 08:35 часов 26 апреля констатирована биологическая смерть", - сообщил акимат Алматы.

По его информации, пациентка "находилась на лечении от основных заболеваний в провизорном стационаре, так как являлась контактной".

Позднее Минздрав, изучив обстоятельства смерти в Алматы 97-летней пациентки, зараженной коронавирусом, заявил, что инфекция не была причиной смертельного случая и по этой причине он исключен из общей статистики.

/Новость обновлена в 18:47, добавлено заявление Минздрава об исключении этого случая из общей статистики смертей от коронавируса/