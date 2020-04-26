Коронавирус был сопутствующим заболеванием, а не причиной смерти 97-летней пациентки в Алматы – Минздрав

Минздрав, изучив обстоятельства смерти в Алматы 97-летней пациентки, зараженной коронавирусом, заявил, что инфекция не была причиной смертельного случая и по этой причине он исключен из общей статистики.

«Смерть наступила от необратимых органических последствий, вызванных острым нарушением мозгового кровообращения. При этом коронавирусная инфекция, как и ряд других тяжелых заболеваний являлись сопутствующими. В этой связи Комиссией по изучению летальных исходов (КИЛИ) у пациентов с положительным анализом на КВИ при Управлении общественного здравоохранения города Алматы, принято решение не относить данный случай к летальным по причине КВИ», - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

В понедельник также должны быть оглашены результаты изучения комиссией случая смерти пациентки с коронавирусом в Аркалыке, о котором в субботу сообщил оперативный штаб Костанайской области. Этот летальный случай также до сих пор не включен в статистику.

Таким образом, к этому моменту «в стране зафиксированы 25 летальных случаев, причиной смерти пациентов в которых стала коронавирусная инфекция», уточнил Минздрав. В Казахстане подтверждено 2 693 случая коронавируса, выздоровели 677 человек.