В России за сутки выявлено 10,6 тыс. новых случаев COVID-19

В России за последние сутки зарегистрированы 10633 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Как пишет Meduza , это на 1010 случаев больше, чем днем назад.

Больше всего заболевших в Москве – 5948 новых случаев за последние сутки и в Подмосковье – 822 новых случая. Общее число инфицированных выросло до 134 687 человек.

За минувшие сутки умерли еще 58 человек, общее число летальных случаев составило 1280. Выздоровели 16 639 человек.

В стране проведено более 4,1 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса, из них за последние сутки – 174 тыс. тестов.

Россия по числу заболевших обошла Турцию и заняла седьмое место в мире по заболеваемости. В Турции – 124 375 случаев коронавируса.