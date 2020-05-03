Страна обошла по количеству заболевших Турцию
  • 270
В России за сутки выявлено 10,6 тыс. новых случаев COVID-19
Фото РИА Новости

В России за последние сутки зарегистрированы 10633 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Как пишет Meduza, это на 1010 случаев больше, чем днем назад.

Больше всего заболевших в Москве – 5948 новых случаев за последние сутки и в Подмосковье – 822 новых случая. Общее число инфицированных выросло до 134 687 человек.

За минувшие сутки умерли еще 58 человек, общее число летальных случаев составило 1280. Выздоровели 16 639 человек.

В стране проведено более 4,1 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса, из них за последние сутки – 174 тыс. тестов.

Россия по числу заболевших обошла Турцию и заняла седьмое место в мире по заболеваемости. В Турции – 124 375 случаев коронавируса.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Прекращены полномочия депутата сената Дариги Назарбаевой
Новости
Банки и обменные пункты будут работать по сокращенному графику на следующей неделе
Новости
Казахстан показал новый рекордный дневной прирост новых случаев коронавируса
Новости
Режим ЧП в Казахстане продлен до 11 мая
Новости
В городах Карагандинской области разрешат передвижение на своих автомобилях
Новости
Госкомиссия определилась с поэтапным ослаблением карантина в столице, Алматы и регионах