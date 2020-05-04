Послабление карантина: в странах Европы открываются музеи и торговые центры

Новая стадия послаблений вступает в силу в Берлине – c понедельника разрешено возобновить работу государственным библиотекам, музеям, выставочным залам, мемориальным комплексам, парикмахерским салонам, возобновляются религиозные службы, общественный транспорт начинает курсировать с укороченными интервалами, а максимальная численность согласованных с властями демонстраций увеличена с 20 до 50 человек. На прошлой неделе в городе были открыты торговые центры, детские площадки, зоопарки. Но при этом все послабления сопряжены с жесткими мерами гигиены. В стране на прошлой неделе в некоторых федеральных землях открылись школы для учеников начальных и средних классов. В Берлине с 4 мая откроются образовательные учреждения для старшеклассников.

Первые послабления карантина вступают в силу в Италии. В основном они касаются производственной и строительной деятельности, приостановленной 22 марта. На работу 4,5 млн граждан. Кроме этого, итальянцам разрешили совершать прогулки в парках и садах, а также отдаляться от места жительства более чем на 200 м. Но гулять и бегать можно только в узком семейном кругу, групповые выходы и встречи не допускаются. Для передвижения в пределах города и области проживания по-прежнему требуются весомые причины – по работе или по состоянию здоровья. Хотя и разрешается навестить близких родственников и постоянных партнеров в пределах региона проживания. Магазины, рестораны, бары, торговые центры, спортивные залы, бассейны, парикмахерские и косметические салоны, учебные учреждения и детсады по-прежнему закрыты. Спорткомплексы открываются только для профессиональных спортсменов, выступающих на международных соревнованиях. Допускаются их индивидуальные тренировки. Ближайшие две недели – до 17 мая – должны показать, возможно ли сдерживать распространение коронавируса при частичном возвращении к нормальной жизни. Если уровень заражений будет оставаться под контролем, то 18 мая откроются магазины и музеи, а 1 июня – рестораны и парикмахерские. Пока же точкам общепита разрешено продавать еду навынос. Ранее, 14 апреля, было разрешено открыться магазинам одежды и предметов гигиены для детей и новорожденных, книжным магазинам и магазинам канцелярских товаров. Однако не везде они возобновили работу.

Новые послабления карантинных мер вступают в силу и в Испании. В последние недели в стране снижается уровень распространения заболевания. В этой связи власти решили, что рестораны и кафе смогут возобновить свою деятельность, но только для того, чтобы готовить еду навынос. Вместе с тем разрешено открыться книжным магазинам, парикмахерским, мастерским по ремонту обуви и одежды. Они будут принимать по предварительной записи. С понедельника также разрешены индивидуальные тренировки для профессиональных спортсменов. Ношение защитных масок в общественном транспорте – в обязательном порядке носить. При благоприятном сценарии следующий этап послаблений может наступить уже 11 мая: будут открыты с ограничениями на одновременное посещение лиц небольшие торговые точки, террасы баров и кафе, отели, музеи, религиозные учреждения, а испанцам разрешат встречаться с родными и друзьями, проживающими в одной провинции (но не более 10 человек). Вслед за этим планирует разрешить работу крупных торговых точек, развлекательных заведений и театров. На последнем этапе будут введены новые послабления для торговых точек, ресторанов, развлекательных заведений.

С понедельника второй этап снятия ограничений начинается в Польше. На первом этапе 20 апреля жителям страны разрешили гулять и заниматься спортом на улице, соблюдая социальную дистанцию не менее двух метров и закрывая нос и рот маской или платком. Второй этап предусматривает открытие торговых центров, гостиниц, библиотек и музеев. Ранее в стране были открыты только продуктовые и хозяйственные магазины, аптеки. Однако не все музеи возобновят работу с 4 мая. К примеру, Государственный музей на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) решил оставаться закрытым как минимум до июля. Кроме этого, с 4 мая разрешено работать гостиницам и сдавать жилье в краткосрочную аренду, но при этом расположенные внутри общие зоны отдыха, бассейны и спа-салоны должны оставаться закрытыми. Также жителям страны разрешено пользоваться открытыми спортивными объектами – футбольными полями, баскетбольными площадками и теннисными кортами. Одновременно смогут тренироваться до шести человек, маски можно не надевать. А жителям приграничных регионов не нужно проходить 14-дневный карантин – такое требование было введено в середине марта, что вызвало протесты среди граждан, лишившихся возможности зарабатывать на жизнь в Чехии или Германии. Но в целом контроль на границах пока продлен до 13 мая. До 9 мая действует запрет на внутренние и международные пассажирские авиаперевозки, но этот срок могут продлить. С 6 мая в Польше откроются ясли и детские сады, школы и другие образовательные учреждения остаются закрытыми до 24 мая.

Бельгия с сегодняшнего дня приступает к поэтапной отмене карантина. Этот процесс займет как минимум 4 месяца, но в любой момент может быть приостановлен, если эпидемическая ситуация вновь начнет ухудшаться. На первом этапе снятия карантина гражданам разрешено совершать пробежки и заниматься спортом на улице по двое (до этого можно было только по одному). Откроются только магазины тканей и ниток, чтобы граждане могли изготавливать маски – их станет обязательным в общественных местах, где невозможно поддержание социальной дистанции в 1,5 метра. С 11 мая в стране будут открыты все остальные непродовольственные магазины и разрешены встречи членов семей, живущих отдельно друг от друга. Вторая фаза снятия карантина должна начаться 18 мая и предполагает открытие музеев, отдельных предприятий сферы услуг, в частности парикмахерских, могут быть разрешены частные вечеринки с небольшим количеством участников, возможно разрешение большего числа гостей на свадьбах и похоронах. Рестораны будут открыты только в третьей фазе, которая начнется не раньше 8 июня, а массовые мероприятия, фестивали и концерты разрешат не ранее 31 августа – на четвертой фазе отмены карантина, которая пока еще не разработана.

По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились свыше 3,5 млн человек, скончались 247,4 тыс., выздоровели 1,12 млн. В Испании 217,4 тыс. случаев заражения, умерли более 25,6 тыс. человек. В Италии общее число заразившихся достигло 210,7 тыс., умерли свыше 28,8 тыс. человек. В Германии более 165,6 тыс. случаев заражения, скончались более 6,8 тыс. человек. В Бельгии – 49,9 тыс. случаев заражения, умерли свыше 7,8 тыс. больных. В Польше общее число заразившихся – порядка 13,7 тыс., скончались 678 человек. При этом власти Польши отмечают, что пик заболеваемости в стране еще не пройден, и согласно последним данным, он может наступить не в мае – июне, как предполагалось ранее, а осенью.