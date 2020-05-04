Токаев подписал поправки в законодательство по вопросам труда

Главой государства подписан закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам труда», сообщается на сайте Акорды.

Как сообщал ранее министр труда и социальной защиты Биржан Нурымбетов, в целях автоматизации процесса заключения и учета трудовых договоров вводится понятие «единая система учета трудовых договоров». Это позволит упростить процедуру подтверждения трудового стажа, квалификации работника, места работы; обеспечить сохранность данных и получения достоверной информации о работниках.

Кроме того, законом устанавливается право работника на достойные условия труда, быта и включить в административное законодательство основания для привлечения к ответственности работодателей за допущение дискриминации по не обеспечению равных условий труда.

Еще одно новшество касается закрепления обязанности работодателя по сохранению за гражданами места работы, а также по предоставлению им отпуска без сохранения заработной платы на период прохождения срочной воинской службы. При этом закрепляется обязанность работника приступить к своим трудовым функциям в течение одного месяца со дня исключения из списков воинской части. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется по соглашению сторон.

Также вводится режим неполного рабочего времени для работников, ухаживающих за больным членом семьи, в соответствии с медицинским заключением.

Что касается сферы регулирования безопасности и охраны труда, законом внедряется система управления охраной труда на предприятии. Она будет основываться на оценке профессиональных рисков на рабочих местах.

«Предусмотрена обязанность работодателя по внедрению системы управления охраной труда и осуществлению контроля за ее функционированием, а также уполномоченного органа по труду по разработке и утверждению типового положения о системе управления охраной труда в организации, межотраслевых типовых нормативов численности работников служб охраны труда организаций», - отмечал глава Минтруда и социальной защиты населения.

А для усиления внутреннего контроля за обеспечением безопасности и охраны труда законодательно закрепляются сроки создания производственного совета по безопасности и охране труда на предприятиях.