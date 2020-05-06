Кроме того, установлено наказание за нарушение требований
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Ограничение торговой надбавки на социально значимые продукты питания закрепил мажилис
фото Данияра Мусирова

Тамара Вааль, Vласть

Продавцы социально значимых продуктов питания не смогут сделать торговую надбавку выше 15%, в противном случае они будут привлечены к административной ответственности. Такая норма заложена в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав потребителей», который в среду в ходе пленарного заседания во втором чтении одобрил мажилис.

«Депутатами приняты новые нормы по ограничению торговой надбавки субъектов внутренней торговли при реализации ими социально значимых продовольственных товаров до 15% от цен производителей и оптовых поставщиков. При нарушении этих требований предусмотрена административная ответственность», - рассказала депутат Меруерт Казбекова, отметив, что эти нормы позволят сдерживать рост цен на социально значимые продовольственные товары, в числе которых мука, крупы, яйца, подсолнечное масло, соль – всего 19 позиций.

Наряду с этим депутатами внесены поправки, обязывающие администратора рынка довести до сведения субъектов внутренней торговли информацию об установленных предельных ценах на социально значимые продовольственные товары, а также право привлекать предпринимателей к ответственности при несоблюдении этих требований.

«Эти нормы будут способствовать содействию администраторов рынка по недопущению субъектами торговли рынка завышению цен на социально значимые продовольственные товары», - подчеркнула Казбекова.

В целом законопроект направлен на активное вовлечение общественных объединений по защите прав потребителей и саморегулируемых организаций в вопросы досудебного урегулирования потребительских споров; осуществление общественного контроля общественными объединениями потребителей; создание Единой информационной системы защиты прав потребителей; внедрение государственного контроля за соблюдением законодательства о защите прав потребителей, а также на усиление роли уполномоченного органа в сфере защиты прав потребителей как координатора деятельности государственных органов, в том числе посредством создания межведомственного совета по защите прав потребителей.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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