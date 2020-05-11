Казахстану нужен обновленный госаппарат, быстро принимающий решения – Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заключительном заседании госкомиссии по обеспечению режима ЧП в понедельник заявил о необходимости реформ в системе здравоохранения, образования и системе госуправления, а также отметил важность процессов цифровизации экономики и общества, предложив ряд реформ.

«Текущий кризис показал всему миру, насколько важны вопросы социальной сферы: медицины, образования, социальной защиты. Нам необходимы коренные преобразования, направленные на повышение качества системы охраны здоровья, полноценное технологическое переоборудование медучреждений, повышение компетенций медицинского персонала. Требуется адаптация системы к быстрому реагированию на чрезвычайные ситуации любого характера», - сказал Токаев.

Президент подчеркнул, что COVID-19 и подобные ему вирусы «не являются одноразовым явлением», а потому нам следует быть постоянно готовыми не только с практической, но и с научной точки зрения».

Он поручил правительству сформировать совет по биологической безопасности с привлечением авторитетных ученых и экспертов, выработать подходы для инфекционного контроля населения, внедрения телемедицины и удаленной диагностики, а также усилить национальную санитарно-эпидемиологическую службу. А образование, по его мнению, следует сделать гораздо более гибким – разработать протоколы и методики обучения детей и студентов в удаленном режиме и завершить цифровизацию всех учебных заведений страны. Президент также выразил необходимость внедрения современных дистанционных технологий и пересмотра содержания образовательных программ – сделать их доступными и интерактивными, а подготовку самих педагогов осуществлять с учетом новых требований.

«Важнейшим направлением стратегического плана страны станут преобразования системы государственного управления. Новые подходы будут внедряться, в том числе и в соответствии с постпандемическим переосмыслением обстановки», - продолжал он.

Токаев предложил проводить совещания и заседания правительства, министерств и акиматов в дистанционном формате: «Следует исключить ненужные процедуры, согласования, совещания, пустую трату времени и средств. Эта практика изжила себя. Решения нужно принимать быстро, и, самое главное, выполнять их».

Президент также заявил, что «нам нужен обновленный эффективный и компактный госаппарат, быстро и оперативно принимающий решения в ответ на изменение обстановки».

Кроме этого, по словам Токаев, продолжится реформа государственных институтов развития., до конца года предстоит до конца решить вопросы дублирования ряда функций, вопросы дальнейшей приватизации, доступа отечественных предпринимателей к закупкам квазигоссектора. Также он предложил пересмотреть суть концепции электронного правительства и полностью вывести в онлайн операции по получению консультаций, справок, подачи заявлений, а язык «egov» сделать простым и понятным для населения.

Общение между бизнесом и государством, по словам президента, полностью перейдет в цифровой формат и станет бесконтактным: «Для этого будет завершена оцифровка всего процесса получения государственных услуг и мер поддержки. Важно придать новый импульс всем процессам цифровизации экономики и общества».